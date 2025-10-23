Don Edo, il ritorno a ’casa’. Il vescovo Spina commosso:: "Per me era come un fratello". Vangelo e due rose sulla bara

I grandi della Terra non sono ancora riusciti a mettere insieme Ebrei, Cristiani e Mussulmani, don Edo si. E’ successo più volte nella sua vita ed è accaduto anche ieri nella Cattedrale di San Ciriaco dove si è svolta la Santa Messa per le esequie del Cardinale Edoardo Menichelli. Una cerimonia semplice come lui avrebbe voluto in una basilica zeppa di persone che hanno accolto, in silenzio e commozione, l’ingresso della bara portata a spalla da sei sacerdoti della Diocesi di Ancona e Osimo che poi con tutti gli altri hanno concelebrato la Messa con il Vescovo Mons. Angelo Spina.

A lato dell’altare maggiore una grande corona di fiori bianchi del Comune di Ancona e dall’altro lo stendardo con la croce d’oro in campo rosso simbolo della città sorretto da due vigili in alta uniforme. Sulle prime panche le due sorelle di Menichelli, Anna e Mariella, il presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi con la fascia tricolore, il sindaco non è potuto intervenire per impegni istituzionali, i sindaci di Camerano, Oriano Mercante, di Falconara Stefania Signorini, di San Severino Marche Rosa Piermattei, i rappresentanti delle Comunità islamica, ebraica e ortodossa, autorità civili e militari. I già sindaci di Ancona Grammilano, Sturani e Mancinelli.

La bara posata a terra su di un tappeto con sopra il Vangelo, due rose bianche e la mitra. "A lui era tanto cara questa basilica e questa città - ha detto l’Arcivescovo Spina aprendo la celebrazione -. Lo abbiamo accolto e lo affidiamo al Signore. In questi giorni sono giunti tanti messaggi di cordoglio, un elenco interminabile che accogliamo e le mettiamo nella nostra preghiera del nostro fratello". Mons. Spina per l’occasione ha usato il pastorale di don Edo lasciato per sua volontà, insieme ad altri oggetti sacri, al museo Diocesano del capoluogo.

Nell’omelia l’arcivescovo, dopo aver percorso l’intensa attività svolta dal presule ha ricordato, tra l’altro, gli ultimi periodi di vita di Menichelli: "Il progressivo affaticamento fisico che lo ha accompagnato a causa della malattia non ha fiaccato il suo spirito, esaltando ancora di più il ricordo di quella carica interiore di amore a Cristo, di passione per il Vangelo e per il servizio dell’uomo, quella tensione pastorale che lo aveva condotto ad avvicinare ogni comunità cristiana per portare la sua amorevole e forte presenza di pastore e guida sapiente, ricca di profonda umanità e spiritualità". Poi monsignor non è riuscito a trattenere la commozione: "Per me era come un fratello maggiore".

Terminata la celebrazione la bara è stata portata nella Cripta delle Lacrime, così chiamata per aver custodito per secoli una immagine della Madonna delle Lacrime andata dispersa, dove riposano due vescovi di Ancona, Maccari e Bignamini e dove sono conservate le reliquie di San Giacomo Minore e del Beato Gabriele Ferretti, nonché l’antichissima reliquia di Santo Stefano giunta ad Ancona tra il III e IV secolo d.C.

A seguire il feretro solamente i famigliari e le autorità. In un angolo della cripta, sopra un tappeto chiaro è stata posata la bara dopodiché mons. Spina ha letto i testi delle esequie e benedetto la bara. Due sacerdoti l’anno poi ricoperta con un telo viola e posto ai suoi piedi un vaso di fiori. La bara resterà così nella cripta, a terra, in attesa che venga realizzato il sarcofago che la conterrà per gli anni futuri. Come qualcuno dei presenti ha detto: "Ora don Edo resterà per sempre con noi".

Claudio Desideri