Don Guerriero Giglioni morto, Osimo in lutto per la sua scomparsa

Osimo (Ancona), 8 ottobre 2025 - L’Arcidiocesi di Ancona-Osimo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Guerriero Giglioni, sacerdote che ha donato la sua vita al servizio del Vangelo e della Chiesa. La sua presenza semplice, il suo ascolto paziente e la sua fede concreta hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che l’hanno incontrato. Monsignor Angelo Spina, assieme a tutti i sacerdoti della diocesi, prega perché il Signore lo accolga nella pace eterna, con gratitudine per il bene seminato lungo il suo cammino. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15, nella Concattedrale San Leopardo di Osimo. La salma si trova nella Casa Funeraria Vigiani di Osimo ed è disponibile alle visite dalle ore 10 di mercoledì 8 ottobre. La salma sarà tumulata nel cimitero comunale di Staffolo.

Il cordoglio

L’amministrazione comunale numanese ha espresso il suo cordoglio: "Il sindaco Gianluigi Tombolini e tutta l'Amministrazione Comunale di Numana si stringono attorno alla parrocchia di Numana per la scomparsa del caro don Guerriero. Sacerdote di profonda fede ed umanità, nel periodo del suo ministero è stato sempre il faro spirituale della nostra comunità che adesso ne piange la scomparsa”. Oltre che a Numana, don Guerriero è stato parroco al San Marco di Osimo. L’ex sindaco Simone Pugnaloni lo ricorda così: “Addio don Guerriero. Un sacerdote che porterò sempre nel cuore. Disponibile, sorridente, altruista e sempre attento ai giovani. Insieme avevamo portato il Centro Sportivo italiano all'interno dell'oratorio di San Marco. Con lui abbiamo organizzato il primo campo di beach volley al Foro Boario per un'estate intera. Grazie alla sua generosità abbiamo organizzato tornei di calcio a 5 e pallavolo mista. Le porte sempre aperte della Parrocchia per conviviali e e momenti di preghiera con tanti giovani sammarcani. Con lui ho conosciuto il valore della formazione spirituale per essere un buon educatore per i giovani, con i quali organizzare tante uscite d'estate e d'inverno. Con lui nacque nella nostra parrocchia la Sagra del Leone. Insomma un sacerdote unico ed indimenticabile che è stato anche buon consigliere per il mio impegno politico. Accogliente, paziente e determinata è stata la sua esperienza nella nostra San Marco. Grazie per l'impronta che hai lasciato nella mia vita, grazie per quanto hai fatto per la nostra parrocchia. Il tuo esempio per noi osimani resterà un ricordo indelebile, primo fra tutti il tuo costante entusiasmo nel fare per gli altri».