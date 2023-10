Don Luca Bottegoni nuovo vicario

Don Luca Bottegoni è il nuovo vicario generale. Il vescovo dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina, ha firmato ieri i decreti di nomina della curia diocesana. Don Luca è nato a Osimo nel ’72 e in tasca ha una laurea in Economia e Commercio, oltreché la licenza in teologia spirituale del Pontificio Istituto Teresianum. Presbitero dell’arcidiocesi dorica dal 2006, è attualmente amministratore parrocchiale di Montesicuro e Gallignano. Bottegoni succede a don Carlo Carbonetti, vicario generale per 5 anni e adesso nominato moderatore di curia. Il nuovo cancelliere, vicario giudiziale e responsabile dell’ufficio matrimoni sarà invece don José da Cruz Botelho Pereira, di San Tomé e Principe. Nato nel ’75, ha conseguito la licenza e il dottorato in diritto canonico alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Presbitero dal 2006, dal 2017 è viceparroco nelle parrocchie dei Santi Cosma e Damiano e San Pietro. Ad essere nominato vicario giudiziale aggiunto del tribunale ecclesiastico diocesano è don Giuliano Nava, rettore del Duomo. Il notaio è don Michele Marchetti, amministratore parrocchiale di Sirolo e Numana e vice cancelliere. Il ragioniere commercialista Remo Fiori sarà aiutante economo.