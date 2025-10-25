Don Paolo Volpe: "Ragazzi, niente vendette. Rimanete uniti per lui"

Don Paolo Volpe, prof di Tommaso, non ci gira attorno a quanto accaduto. "Penso che così si sta procurando un dolore a Tommy, sia da parte di chi lo offende sia di chi ne rimane, giustamente, indignato ma crede di fargli giustizia minacciando vendette – dice il sacerdote-docente – Chiedo di ignorare quei commenti. Non voglio credere che quegli stessi ragazzi che piangevano disarmati dall’esperienza della morte che ha toccato un loro amico, un coetaneo, adesso siano capaci di pensare tali cattiverie".

Ai funerali mercoledì sull’altare c’era anche lui: "Tutto avrei pensato fuorché dare io l’ultima benedizione a Tommy e alla sua tomba al cimitero, tra pochi intimi, nel silenzio e nelle lacrime che ormai, da giorni, colorano (o forse raffreddano) un clima che conosciamo molto bene. Tutta colpa del destino questa morte ingiusta perché prematura? Forse sì, può darsi ma il destino, da duemila anni, è trasformato in ’destinazione’. Sì, proprio grazie ad un giovane, un po’ più grande di Tommy, che ha offerto l’atrocità del suo dolore e della sua morte per amore di ogni uomo ed ha fatto così dell’evento più buio della vita dell’umanità (la morte) l’inizio di un percorso di amore e gioia eterni, senza più alcun ombra di negatività. E’ il Paradiso che già Tommy ha iniziato a vivere, per sempre, grazie a Dio".