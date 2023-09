Don Rotili, 20 anni di sacerdozio "Regalo alla città un’app turistica"

"Vorrei fare io un regalo alla città per i miei 20 anni di sacerdozio. Mi è venuta un’idea, una delle mie, e in questi mesi l’ho fatta diventare realtà: una app turistica che parla di Fabriano, per tutti i visitatori". A parlare è don Umberto Rotili, che per i suoi 20 anni da sacerdote ha annunciato lunedì sera a Palazzo del Podestà, il suo regalo alla città. Si chiama per ora "Fabriano turismo" e sarà operativa da dicembre. "Le grandi città già ce l’hanno, perché non noi? – rimarca il sacerdote -. Negli anni sono cambiato io e anche Fabriano. Da città speranzosa è diventata città dove il futuro non sembra esserci. Se dovessi guardarmi indietro c’è una costante che ha accomunato sempre il mio sacerdozio: Fabriano. Così ho deciso di fare qualcosa anche io per la città. Ho sentito l’esigenza, visto che ho ricevuto tanto da tutti, di restituire qualcosa. Quest’app a cui lavoro da mesi è un progetto, è un regalo per tutti, un’opportunità". "Un atto di grande generosità per la città" ha commentato la sindaca Daniela Ghergo. Nell’app visitatori e turisti potranno trovare informazioni, dettagli e curiosità sulla città e un video promozionale. Nove sezioni parleranno di: centro, dintorni, Fabriano tra storia e leggenda, stagioni teatrali (Gentile e don Bosco), cinema, pubblica utilità e tutti i servizi alla persona, trekking e cammini spirituali, ma anche una sezione dedicata a commercio e prodotti tipici. Compresa la sezione dove mangiare e dove dormire. Previsti anche dei podcast: un racconto con gli aneddoti riguardanti la chiese Madonna delle Grazie, la chiesa di San Benedetto e la storia del coro ligneo dei Chiavelli.