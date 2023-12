Dona un regalo a chi gli fa la carità. Salomon, il ragazzo dal cuore d’oro

Salomon dal cuore d’oro: mendicante fa un regalo a chi gli dà la carità. A Natale, dicono, si è tutti più buoni. E persino chi non ha niente, come Salomon, è riuscito a far sorridere Danilo Venturini, che di tanto in tanto gli lascia qualche moneta sul cappello. Il ragazzo ha regalato a Danilo, padre di famiglia, una bottiglia di moscato. Salomon, 33 anni, viene dal Niger. "Per problemi burocratici legati ai documenti – riflette – sono costretto a chiedere l’elemosina davanti al ´Sì con te´ di via Rosselli, ma vorrei lavorare". Contattato dal Carlino, il ragazzo non riesce a dire altro: parla poco l’italiano e non ha neppure il cellulare. Riusciamo a metterci in contatto grazie al supermercato. Il signor Venturini, invece, è piuttosto schivo: "Preferisco non mettermi in mostra – evidenzia – accendete i riflettori su di lui, che è una persona straordinaria – dice riferendosi a Salomon – Io non conosco nessuno che possa aiutarlo, altrimenti lo farei. Dategli una mano, solo quello mi piacerebbe".

A riavvolgere il nastro di questa storia, è proprio Danilo: "È da qualche mese che mi servo in quel market – sottolinea – Quel ragazzo è bravissimo, aiuta portando il carrello fino alla macchina e tra i clienti c’è chi alla fine gli dà qualcosa. Durante la pandemia – racconta – puliva e igienizzava le balaustre con l’alcool. E se dentro il ´Sì´ gira qualche faccia losca lui dà una mano, controlla".

Non è la prima volta che il mendicante regala bottiglie di vino a chi gli regala due soldi: "Ha un modo di sorridere che ti squaglia, ti disarma – continua Venturini, che fa l’operaio – Ho visto che era una persona volenterosa e a volte gli do qualche spiccio. Mia moglie è un’impiegata, non posso permettermi chissà cosa, ma ci fermiamo, facciamo due chiacchiere. Per un periodo, è andata solo mia moglie a fare la spesa e lui chiedeva dove fossi, come stessi". E forse è l’atteggiamento di non indifferenza ad aver fatto la differenza, per Salomon: "L’ultima volta che sono andato a fare spesa non avevo niente da dargli. Ero di fretta, col bancomat, dovevo andare da mio figlio. Salomon mi chiama subito l’ascensore, vedo che vuole dirmi qualcosa e me lo ritrovo nel garage con una busta in mano. Mi dice ´Ti ho fatto un regalo´. Sono rimasto senza parole. Ho pensato: ´Tu che sei in difficoltà fai un regalo a me?´. Non c’è nessuno che può dare di più di chi dà qualcosa pur non avendo niente. Mi sono commosso. Mi ha detto: ´Tu e tua moglie siete sempre sorridenti´. Non mi è mai successa una cosa del genere".