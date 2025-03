Donacibo al Galilei: "Insieme contro lo spreco"

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, quest’anno, per la prima volta, ha aderito al progetto “Donacibo” coordinato e promosso dalla Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Tale iniziativa, che si svolge dal 2007 su tutto il territorio nazionale, ha come obiettivo l’educazione dei giovani alla solidarietà. Verrà raccolto cibo in maniera continuativa e l’invito a tutti gli studenti del liceo è quello di donare e raccogliere generi alimentari non deperibili. Sì dunque a biscotti, carne in scatola, crackers, fette biscottate, zucchero, pasta, riso e olio.