Donata sedia Job per i disabili

Una donazione tutto cuore effettuata dalla lista civica Falconara Libertas che - seppure non eletta alle scorse Amministrative in Consiglio - continua a lavorare attivamente per la cosa pubblica e per il bene della comunità: è una sedia Job per le persone con disabilità, che consentirà agli utenti del Centro diurno Sì di vivere la spiaggia senza problemi. La carrozzina per il mare è stata consegnata negli scorsi giorni dalla leader Anna Grasso e dal suo gruppo, in presenza dei ragazzi e dei loro tutor. "Purtroppo né il Centro diurno Sì né le aree della spiaggia in cui i ragazzi vengono ospitati sono attrezzati con questi dispositivi – riferisce Falconara Libertas - ma da oggi le cose cambieranno per loro in quanto potranno finalmente godersi il mare, l’acqua e la spiaggia in totale libertà. Noi di Falconara Libertas crediamo che l’inclusione debba soppiantare l’emarginazione. Non si può e non si deve permettere a nessuno di escludere dalla vita sociale coloro i quali sono stati meno fortunati".