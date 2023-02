Donate nuove attrezzature per la clinica ematologica

Cure e qualità della vita grazie alle nuove attrezzature donate alla clinica ematologica dell’ospedale di Torrette dall’associazione Giacomo Sintini. Si tratta di due monitor multiparametrici la cui rilevante funzione è stata sottolineata dal dottor Lorenzo Brunetti: "I monitor saranno un importante strumento per controllare in tempo reale l’andamento dei parametri vitali dei pazienti sottoposti a trattamento con cellule CAR-T e consentiranno di intervenire tempestivamente qualora dovessero insorgere complicanze". Dello stesso avviso il primario del reparto, il professor Attilio Olivieri: "Un altro importante obiettivo è stato raggiunto nella continua ricerca di strumenti utili a migliorare non solo le cure ma anche la qualità della vita del paziente all’interno del reparto".

L’iniziativa di Associazione Giacomo Sintini ha visto coinvolti partner importanti che, con due eventi sportivi realizzati nel luglio 2022 a Senigallia e Trodica di Morrovalle, hanno consentito di raccogliere i fondi necessari alla donazione. La cerimonia di consegna dei monitor è avvenuta ieri mattina all’ospedale regionale di Ancona. Jack Sintini, presidente dell’omonima associazione umbra, ha commentato: "Con questa donazione di oggi aggiungiamo un importante tassello al nostro percorso di sostegno alla comunità del cancro, aiutando per la prima volta l’ospedale di Ancona".