Donati tremila euro al giovane Dimitri Santarelli

Il progetto in ricordo di Camilla Cozzi, giovane falconarese piegata a soli 23 anni da un male tremendo, ha fatto centro nel segno della memoria e della solidarietà. E così, proprio a Natale, la sua famiglia e gli aderenti di Lista Cinica Falconara sono riusciti a devolvere oltre 3mila euro a Dimitri Santarelli, 21enne del posto costretto in carrozzina dopo l’incidente in bici che ne ha causato una grave tetraplegia. Anche grazie a quei fondi, "Dimi" e i suoi cari sono riusciti ad acquistare il nuovo mezzo, più accessoriato e spazioso, che assicurerà degli spostamenti sicuri e confortevoli. Compreso quello in Grecia, dove Dimistri e suo padre stanno trascorrendo le vacanze natalizie e dove si sono potuti finalmente ricongiungere con il resto della famiglia. A darne notizia è stata la stessa Lista Cinica Falconara, banda di volontari e amici che ormai da anni realizza iniziative tutto cuore: "Si parla tanto di beneficenza in questi giorni, ma noi di Lista Cinica Falconara festeggiamo questo Natale con una bellissima notizia: la vogliamo condividere con voi che avete partecipato al progetto ‘Camilla sempre con noi’. Grazie ai vostri contributi, abbiamo donato insieme alla famiglia di Camilla la somma totale di 3.050 euro a ‘Dimitri Roccia’, contribuendo fattivamente all’acquisto del nuovo mezzo per potersi spostare in tutta sicurezza". Dimitri, attraverso la sua pagina Facebook, ha espresso enorme gratitudine nei confronti dei donatori e di chi, nel nome di Camilla, ha voluto aiutare, oggi, lui e i suoi parenti. Tante sono state le attestazioni di affetto e i gesti concreti nei confronti di Dimitri.

g. g.