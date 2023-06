Donato un nuovo furgone "Così aiutiamo gli invisibili"

Un veicolo nuovo di zecca per proseguire nella meritoria opera di sostegno agli ultimi, agli invisibili. Il Servizio di Strada Odv, da martedì può contare su un nuovo mezzo, un Fiat Cubo, per il trasporto di pasti e bevande calde, coperte, abiti e quant’altro in favore dei senza fissa dimora. Un risultato ottenuto grazie alla donazione effettuata dalla Fondazione per la lotta alla droga e ai tumori ‘Dario Rossetti e Licia Fedecostante’: "Quando ci hanno sottoposto il progetto, ossia aiutare questa associazione così radicata nel territorio e che lo fa con passione e amore, non abbiamo avuto dubbi, ne siamo stati entusiasti – spiega la presidente della Fondazione, Carla Piccinini – Più volte in passato abbiamo legato la nostra opera alle attività in ambito sanitario al pediatrico ‘Salesi’, ma nella ragione sociale della fondazione c’è anche l’aspetto delle dipendenze e i volontari dl Servizio di Strada si occupano soprattutto di chi finisce in strada e si trova a combattere contro diverse dipendenze, non soltanto la droga".

Il Servizio di Strada è operativo dal 2006 e per tantissimi anni ha usato un vecchio furgone che ormai era arrivato al capolinea. La donazione della Fondazione ‘Dario Rossetti e Licia Fedecostante’ ha risolto un problema fondamentale prima di tutto: "Il vecchio mezzo, dopo 400mila chilometri, lo abbiamo rottamato – spiega Remo Baldoni, presidente e soprattutto anima dell’associazione – È un evento molto importante per noi, posso dire di essere commosso. Questo dono aiuterà noi, ma soprattutto le persone che incontriamo in strada". Alla presentazione del furgone l’altra sera in piazza Pertini, dove il Servizio di Strada incontra i senza fissa dimora (tre volte alla settimana, prima lì e poi alla stazione ferroviaria) c’era anche il responsabile dell’associazione ‘Avvocato di Strada’, Daniele Valeri. Presente anche il neoassessore con delega al volontariato Marco Battino.