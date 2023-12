Donazione allo Iom Jesi Vallesina e alla Fondazione Caritas onlus

Jesi (Ancona), 31 dicembre 2023 – Il cuore grande di Stefano Antonucci per chi soffre. Il noto produttore di vino marchigiano si è reso protagonista con la sua nota azienda di vini, Santa Barbara, di un bellissimo gesto. In occasione del pranzo Natalizio della Cantina Santa Barbara, Antonucci ha consegnato allo Iom (Assistenza malati oncologici) Jesi Vallesina della presidente Anna Quaglieri e del direttore generale Maria Luisa Quaglieri, e alla Fondazione Caritas onlus (presidente Giovanni Bomprezzi) due assegni, contenenti la donazione relativa al progetto t shirt nato in occasione della Festa organizzata per il trentennio del celebre Verdicchio Le Vaglie 1992-2022.

Stefano per dare ancor più valore a questo importante traguardo ha deciso di festeggiare facendo anche del bene, infatti in collaborazione con Alessandro Marchesi ha creato una t shirt raffigurante l’etichetta del vino festeggiato Le Vaglie il cui ricavato è stato destinato interamente alle due fondazioni alle quali siamo vicini concretamente da anni.

"Da oltre dieci anni con lo Iom - dice Stefano Antonucci - creiamo un evento il cui ricavato è stato sempre interamente a loro devoluto, con il quale abbiamo acquistato ad esempio un elettrocardiografo portatile, un autovettura che supporta tutto il personale Iom nei preziosi spostamenti che effettua per il sostegno ai malati e per il futuro speriamo di essere sempre ancor di più concretamente in loro sostegno. Con la Fondazione Caritas Onlus abbiamo creato un bellissimo progetto legato ahimè al tragico evento dell’alluvione che ha colpito la nostra zona, iniziato lo scorso anno chiamato 'Bevi Solidale'. Abbiamo infatti destinato parte del ricavato delle vendite delle nostre più importanti bottiglie a favore della popolazione alluvionata del territorio tramite appunto la Fondazione Caritas Onlus, creando una specialissima promozione destinata a tutti i nostri clienti Italia, Europa e fuori Europa. Insomma un modo per cercare di movimentare più possibile i cuori di tutti i nostri agenti, clienti e importatori".

Nel 1992 Stefano non avrebbe mai potuto immaginare che "Le Vaglie" sarebbe diventato il vino del cuore, il vino che più di tutti ha rappresentato la sua storia e ha sempre accompagnato le tappe della sua vita: è infatti è il primo vino che ha creato, dopo la scelta coraggiosa di lasciare la banca, dove lavorava, per diventare vignaiolo.