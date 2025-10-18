Sos case popolari
Donazione all'ospedale Salesi: "I nostri punti spesa per i baby pazienti"
18 ott 2025
ILARIA TRADITI
Cronaca
  Donazione all'ospedale Salesi: "I nostri punti spesa per i baby pazienti"

Coop Alleanza 3.0, grazie al cuore dei suoi soci, ha destinato alla Fondazione 17mila euro per l’acquisto di nuovi macchinari in Oncoematologia Pediatrica.

Un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto e prezioso per i piccoli pazienti oncologici. Ammonta a oltre 17mila euro la donazione che Coop Alleanza 3.0, grazie al grande cuore dei suoi soci, ha destinato alla Fondazione Salesi per il reparto di Oncoematologia Pediatrica del presidio anconetano. I fondi, raccolti attraverso la generosità di migliaia di persone che hanno scelto di devolvere i punti della spesa, sono già stati impiegati per l’acquisto di strumentazioni di ultima generazione, vitali per l’assistenza dei bambini ricoverati. Tra queste, spiccano un monitor defibrillatore e monitor parametrici avanzati, apparecchiature indispensabili per gestire le delicate fasi dei protocolli di cura oncologica. La consegna simbolica dell’assegno si è svolta ieri mattina nella cornice di Villa Maria, un momento che suggella una collaborazione già consolidata nel 2024 e che testimonia il forte legame tra la cooperativa e il territorio.

"Siamo profondamente grati a Coop Alleanza 3.0 – ha dichiarato Cinzia Cocco, presidente della Fondazione Salesi e direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – il suo sostegno ci aiuta a portare avanti la nostra missione: migliorare la qualità di vita dei pazienti, sostenere la ricerca e rafforzare le dotazioni tecnologiche dell’ospedale". Parole a cui fanno eco quelle di Paola Coccia, responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, che vive ogni giorno l’importanza di questi contributi: "Grazie a queste donazioni, che arrivano anche in tempi molto rapidi, possiamo svolgere il nostro lavoro nelle migliori condizioni e garantire ai nostri piccoli pazienti un’assistenza di qualità superiore".

Un circolo virtuoso di solidarietà, come ha sottolineato Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0: "I fondi che oggi doniamo sono il risultato di moltissimi piccoli gesti. Sono la prova del più radicato principio cooperativo: unendo le forze, possiamo costruire un futuro migliore. A nome della Cooperativa ringrazio i soci che hanno reso possibile questo momento e, naturalmente, questa eccellenza ospedaliera".

L’iniziativa nelle Marche è parte di un progetto nazionale più ampio, che ha permesso a Coop Alleanza 3.0 di raccogliere quasi 120mila euro a sostegno delle principali strutture ospedaliere impegnate nella lotta contro i tumori.

