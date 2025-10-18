Donazione all’ospedale Salesi: "I nostri punti spesa per i baby pazienti"

Un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto e prezioso per i piccoli pazienti oncologici. Ammonta a oltre 17mila euro la donazione che Coop Alleanza 3.0, grazie al grande cuore dei suoi soci, ha destinato alla Fondazione Salesi per il reparto di Oncoematologia Pediatrica del presidio anconetano. I fondi, raccolti attraverso la generosità di migliaia di persone che hanno scelto di devolvere i punti della spesa, sono già stati impiegati per l’acquisto di strumentazioni di ultima generazione, vitali per l’assistenza dei bambini ricoverati. Tra queste, spiccano un monitor defibrillatore e monitor parametrici avanzati, apparecchiature indispensabili per gestire le delicate fasi dei protocolli di cura oncologica. La consegna simbolica dell’assegno si è svolta ieri mattina nella cornice di Villa Maria, un momento che suggella una collaborazione già consolidata nel 2024 e che testimonia il forte legame tra la cooperativa e il territorio.

"Siamo profondamente grati a Coop Alleanza 3.0 – ha dichiarato Cinzia Cocco, presidente della Fondazione Salesi e direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – il suo sostegno ci aiuta a portare avanti la nostra missione: migliorare la qualità di vita dei pazienti, sostenere la ricerca e rafforzare le dotazioni tecnologiche dell’ospedale". Parole a cui fanno eco quelle di Paola Coccia, responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, che vive ogni giorno l’importanza di questi contributi: "Grazie a queste donazioni, che arrivano anche in tempi molto rapidi, possiamo svolgere il nostro lavoro nelle migliori condizioni e garantire ai nostri piccoli pazienti un’assistenza di qualità superiore".

Un circolo virtuoso di solidarietà, come ha sottolineato Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0: "I fondi che oggi doniamo sono il risultato di moltissimi piccoli gesti. Sono la prova del più radicato principio cooperativo: unendo le forze, possiamo costruire un futuro migliore. A nome della Cooperativa ringrazio i soci che hanno reso possibile questo momento e, naturalmente, questa eccellenza ospedaliera".

L’iniziativa nelle Marche è parte di un progetto nazionale più ampio, che ha permesso a Coop Alleanza 3.0 di raccogliere quasi 120mila euro a sostegno delle principali strutture ospedaliere impegnate nella lotta contro i tumori.