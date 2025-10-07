"Donegal", maratona musicale per festeggiare i 30 anni del locale

Il Donegal Irish Pub di Ancona celebra il proprio trentesimo anniversario. E per festeggiare propone ai suoi affezionati frequentatori una vera e propria maratona musicale. L’appuntamento è per domani sera (ore 21). A organizzare l’evento sono The Steel Bones, Carlo Lantieri e Mirco Agostini. Si annuncia una serata a tutto rock, che avrà come protagonista principale The Steel Bones, ma che sarà animata da moltissimi ospiti, tra gruppi e cantanti. Si tratta di band e artisti ‘storici’ della scena musicale anconetana, o comunque noti e apprezzati dal pubblico, non solo anconetano: The jammers. Slowband, PYT, YO Sister, The IF, Cagiara Sband, Anonymous, Quartetto C’entra, Rockompany, Alessandra Gallicchio, Patrik Pambianco, Mary & Rick country quartet, Marco AM Amaolo, Cristiana Beato e Matt & Nello. Tutti sono pronti a dare il meglio di sé per festeggiare i trent’anni di attività del locale in via Simeoni, uno dei pochi rimasti nel capoluogo marchigiano a proporre musica dal vivo di qualità. I loro nomi sono ben noti agli appassionati di rock e pop, a cominciare dagli stessi Steel Bones, recentemente applauditi alla manifestazione ‘In bocca al luppolo’. Si annunciano tre ore di ottima musica al Donegal Irish Pub, anche se, considerato l’elenco dei protagonisti, la serata potrebbe durare anche più a lungo.