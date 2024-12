Doni dell’Arma al reparto di pediatria

Una rappresentanza dei carabinieri della Compagnia di Senigallia con il comandante della Compagnia, il capitano Felicia Basilicata, hanno fatto visita ieri mattina al reparto di Pediatria dell’ospedale di Senigallia insieme a Babbo Natale: accolti dal primario del reparto dottoressa Cristina Angeletti. I militari hanno portato doni ai bambini, oltre a consegnare una televisione, acquistati con una raccolta spontanea avviata nella Compagnia dei carabinieri di Senigallia. "Il Natale è un momento speciale in cui questi gesti si avvertono maggiormente - afferma il Comandante della Compagnia di Senigallia, il Capitano Felicia Basilicata - volevamo fare qualcosa di concreto per portare un po’ di serenità, un sorriso e un po’ di spensieratezza a questi bambini e alle loro famiglie, così abbiamo avviato una piccola raccolta interna. Un momento particolare è quello natalizio e l’iniziativa è nata dall’idea degli uomini e delle donne in divisa che hanno voluto rendere il periodo natalizio più dolce per i bambini costretti a trascorrere le feste in ospedale. Il televisore, ora installato nella sala comune del reparto pediatrico, offrirà ai piccoli pazienti l’opportunità di distrarsi con cartoni animati e film natalizi, creando un’atmosfera più calda e accogliente". Tra i regali, le macchinine dei carabinieri, puzzle e le tradizionale tombola.