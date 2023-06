Donna con precedenti denunciata per aggressione in bar, emesso Daspo Urbano

A maggio era stata denunciata perché in preda ai fumi dell’alcol era entrata in un bar di via Pergolesi danneggiando gli arredi e minacciando una dipendente che l’aveva invitata ad uscire. Protagonista una rumena di 40 anni. La stessa donna ha diversi precedenti contro il patrimonio ed è stata già colpita dalla misura di avviso orale, nonché sanzionata per numerosi episodi di alterazione alcoolica. Il questore per lei ha emesso anche il daspo urbano, non potrà andare per due anni nel bar danneggiato e nella zona del Piano.