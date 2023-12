Donna di 83 anni investita sulle strisce

Una donna di 83 anni, del posto, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Papa Giovanni a Camerano ieri mattina. A seguito dell’impatto, la signora ha riportato diverse lesioni. Sono accorse l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano con l’automedica partita da Torrette. La donna è stata medicata sul posto a seguito delle ferite riportate soprattutto al capo e al volto. Una volta stabilizzato il quadro clinico, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale con un codice di media gravità. Per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine.