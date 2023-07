Jesi (Ancona), donna trovata morta su una panchina nel giorno del compleanno

Jesi (Ancona), 3 luglio 2023 – Una donna abbandonata, come esanime, su una panchina di Porta Valle: scatta l’allarme, accorre il personale sanitario ma per lei, in arresto cardiocircolatorio, non c’è più nulla da fare.

È morta così, sabato sera, nel giorno del suo 59esimo compleanno Marina Pasqualetti, originaria di Ravenna ma residente a Falconara Marittima. La donna sarebbe stata da sola sabato sera quando è sopraggiunto l’infarto che non le ha lasciato scampo.

È stata segnalata da alcuni passanti che l’hanno vista esanime sulla panchina di piazzale dei Partigiani, attorno alle 21,45, e la macchina dei soccorsi si è subito attivata ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti sul decesso, accanto a lei i carabinieri hanno trovato un flacone di metadone. In serata è toccato ai militari informare i famigliari della cinquantanovenne che vivono a Falconara della scomparsa di Marina Pasqualetti proprio nel giorno del suo compleanno.