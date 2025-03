Donna truffata: falso messaggio della figlia

"Mamma ho perso il cellulare. Questo è il mio nuovo numero, scrivimi su WhatsApp". Tutto falso. Dietro a quel numero non c’era la figlia, bensì un 39enne della provincia di Oristano, poi scoperto e denunciato per il reato di truffa aggravata dalla Polizia di Jesi. Le indagini sono partite il 19 febbraio, dopo la querela di una 62enne jesina. La donna, dopo quello scritto ricevuto sull’app di messaggistica istantanea, ha contattato quel numero, che era però disponibile solo per messaggi. In un attimo le è arrivata la richiesta di 900 euro per comprare un nuovo smartphone. Lei, preoccupata, ha ricaricato 500 euro su una PostePay, come richiestole dalla sedicente figlia. Poco dopo altra richiesta, 600 euro, in quanto la giovane avrebbe dovuto sanare un debito di gioco verso terze persone, che la stavano minacciando. Non appena è rincasato il marito, la donna si è confrontata e hanno contattato la figlia al numero reale, scoprendo che fosse all’oscuro di tutto. Dopo l’attività investigativa dei poliziotti si è risaliti al titolare della PostePay, un sardo gravato da numerosi precedenti e che aveva giù utilizzato la carta per accaparrarsi le somme provento di truffe.