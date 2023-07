Donna ucraina vittima di violenza, "Pensavo mi avrebbe uccisa"", Tribunale di Ancona"

"Prima mi ha picchiata con il bastone del mocio, poi mi ha strappato i vestiti di dosso e mi ha buttata sul letto. Lì ha preso un cuscino e me lo ha messo in testa, più volte, io non respiravo ho pensato che mi avrebbe uccisa. Quando è andato in cucina mi sono alzata, ero terrorizzata, mi sono messa a pregare Dio per salvarmi la vita ma lui mi ha preso a calci e mi ha detto "in questa casa non si prega"". E’ la testimonianza choc resa ieri in tribunale da una donna ucraina, di 33 anni, che il 22 luglio dello scorso anno è finita in ospedale con un taglio alla mano. A farglielo è stato il marito dopo aver scatenato tutta la sua aggressività quando la donna gli aveva detto che voleva lasciarlo e voleva tornarsene nel suo paese. Il coniuge, un 47enne della Lombardia, è a processo per lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dal vincolo affettivo (per aver ferito la moglie). La coppia viveva nel capoluogo dorico quando è successo il fatto. La parte offesa, che si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Calogiuri, ha riferito in aula, davanti alla giudice Martina Marinangeli, l’episodio della coltellata alla mano per cui ha avuto più di 40 giorni di prognosi e anche una temporanea invalidità nell’uso della stessa. "Quel giorno camminava in casa con un coltello grosso – ha raccontato la vittima – che mi ha puntato dietro alla schiena. Mi diceva che ero una poco di buono, che mi dovevo mettere in ginocchio per chiedergli scusa, che avevo ucciso nostro figlio perché avevo avuto un aborto, io ho fatto tutto quello che diceva lui". Approfittando di un momento che il marito era in un’altra stanza la donna ha cercato di uscire dall’abitazione "mi ero messa addosso un lenzuolo – ha detto- lui si è accorto e sulla porta mi ha bloccata e con il coltello in mano voleva colpirmi al viso ma io ho alzato una mano e lui mi ha tagliato quella. Se non mi fossi difesa la coltellata me l’avrebbe data al volto. Così mi sono salvata la vita". Mentre lei sanguinava l’uomo si sarebbe preoccupato di asciugare il sangue dal pavimento con il mocio, poi le ha stretto la ferita con un panno e ha chiamato il padre per farla portare in ospedale. "Mi disse che dovevo dire che mi ero ferita tagliando una mela – ha aggiunto la 33enne – ma io in ospedale ho detto la verità". Prossima udienza il 17 novembre per discussione e sentenza. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Giorgetti.

Marina Verdenelli