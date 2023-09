Donne ancora nel mirino: "Ti butto l’acido in faccia"

Una relazione durata tre anni di cui due vissuti a prendere solo botte. Una volta è stato il naso rotto con una testata, un’altra volta l’occhio nero per il lancio di un telecomando. Quando si era decisa a lasciare quell’uomo violento lui si sarebbe presentato a casa sua e l’avrebbe presa per i capelli trascinandola per tutto l’appartamento. Quando la donna finiva al pronto soccorso ai medici lo nascondeva dicendo "ho sbattuto nell’armadio, sono caduta". Così sarebbe andata avanti la vittima, 48 anni, residente ad Ancona ma originaria della Sicilia, prima di denunciare il compagno con cui viveva perché era arrivata a temere per la sua vita. Lui era arrivato a dirle che le avrebbe gettato anche dell’acido in faccia e che non gli sarebbe importato di finire in carcere per questo.

L’integrazione di una prima denuncia, sporta alla polizia, l’ha fatta l’8 marzo del 2017, proprio nella giornata internazionale dei diritti della donna. L’ex compagno, dopo la querela, è finito a processo per maltrattamenti in famiglia e stalking. E’ un napoletano di 46 anni, anche lui residente nel capoluogo dorico, e già noto alle forze dell’ordine per precedenti con la giustizia. Ieri la giudice Martina Martinangeli l’ha condannato a tre anni di reclusione per entrambi i reati. La procura aveva chiesto per lui, difeso dall’avvocato Paolo Zaccaria, una condanna a 3 anni e mezzo. Le accuse risalgono ad un periodo che va dal 2015 al 2019. La vittima, parte civile con l’avvocato Jacopo Saccomani, aveva raccontato l’inferno vissuto nel periodo preso sotto esame in una udienza che si è tenuta a marzo. Ha raccontato di aver avuto una relazione durata tre anni con l’imputato, dal 2014 al 2017. I primi litigi in casa di lei, dove convivevano, sono iniziati perché l’uomo l’avrebbe tradita. "Io non lo accettavo e volevo che se ne andasse da casa – aveva riferito in aula la donna – ma lì è iniziato il mio calvario. Lui ha alzato le mani su di me tante volte e io non denunciavo per paura. Una volta mi ha detto ‘se lo fai ti butto l’acido, non ho paura della legge, ho fatto tante cose brutte nella vita e non sono stato mai scoperto’". A giugno del 2015 le avrebbe rotto il naso facendola finire in pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. Dopo una settimana l’avrebbe picchiata di nuovo facendo riaprire la ferita al naso. Scene violente sarebbero avvenute anche in strada e nel ristornate sotto casa. Un giorno la donna ha trovato la porta della sua abitazione chiusa con la colla. Lui le avrebbe rotto anche la cassetta delle lettere quando lei lo ha mandato via di casa.

L’imputato non si è sottoposto all’esame in aula. Per la difesa sarebbe stata la donna ad adottare atteggiamenti sbagliati perché gelosa e avrebbe impedito al compagno di prendere le sue cose quando si sono lasciati. "Non era sottomessa – ha detto il legale – ma provocava". Così i messaggi continui e i tentativi di contattarla (sfociati nello stalking) ma negati dalla difesa che ieri ne aveva chiesto l’assoluzione.

Marina Verdenelli