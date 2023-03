Donne ancora nel mirino Una gelosia ossessiva: picchiata con la stampella

di Marina Verdenelli

Picchiata dal compagno con la stampella che le serviva per camminare. La vittima è una donna di 40 anni, finita in ospedale con un occhio tumefatto e lividi in gran parte del corpo. Ne avrà per 25 giorni. Questa la prognosi con cui i medici di Torrette l’hanno dimessa, nella giornata di martedì, dopo che il suo uomo l’ha riempita di botte. Il movente sarebbe la gelosia ossessiva che lo hanno portato ad installare anche delle telecamere in casa per controllare la compagna, quando lui non c’era o si trovava al lavoro. Adesso l’uomo, un 43enne di origine ligure, è in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giudice Pietro Merletti ieri mattina ha convalidato l’arresto, fatto dalla polizia, con la misura cautelare detentiva. Prima ha voluto sentire anche la parte offesa e ha fatto arrivare in tribunale la donna, ancora con i lividi addosso. L’ha fatta parlare per ricostruire l’accaduto.

L’aggressione è avvenuta di mattina, nel quartiere delle Grazie. E’ lì che la coppia, genitori anche di due bambini, si è trasferita da qualche anno, per motivi lavorativi. Attorno alle 9 è esploso prima un litigio, per motivi di gelosia, poi il ligure avrebbe strappato via la stampella della compagna, che usava come appoggio perché momentaneamente infortunata ad una gamba, e con quella avrebbe infierito sulla donna. Prima alla testa, poi sul corpo. Dall’abitazione è stato chiamato il 112, sarebbe stata la compagna a farlo, più volte, senza però parlare ma lasciando la telefonata aperta in modo che chi era dall’altra parte capisse il pericolo e cosa stava accadendo. Durante le chiamate infatti si sentiva urlare e piangere. Il numero di telefono, un dispositivo fisso, ha permesso alla polizia di rintracciare l’indirizzo a cui era collegato e di far arrivare sul posto una pattuglia delle Volanti. Gli agenti hanno sentito dalla strada le grida e il trambusto che proveniva dall’appartamento e sono così saliti mettendo in salvo la donna che è stata trovata con una mano insanguinata e un occhio nero. Era ferita è così è stata accompagnata in ospedale dove è stata affidata alle cure dei medici. In giornata è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. Al giudice che l’ha convocata in tribunale ieri ha spiegato che il compagno è affetto da una forte gelosia e per questo la picchia. L’arrestato, difeso dall’avvocato Andrea Nocchi, ha detto che la gelosa è lei. Il legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 5 aprile. L’uomo ha un altro procedimento per maltrattamenti, sempre nei suoi confronti, pendente in un tribunale della Lombardia. Il questore Cesare Capocasa invita le donne a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna ribadendo l’importanza di denunciare sempre.