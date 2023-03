Donne ancora nel mirino Violenza, la voleva per sè

La voleva far sua a tutti i costi e non gli era bastato il rifiuto netto, un no. Approfittando dell’assenza in casa del marito, un 38enne avrebbe immobilizzato e baciato contro la sua volontà una 27enne impedendole di uscire dalla palazzina dove abitava. "Se racconti qualcosa ti uccido". Il terrore si è materializzato il 23 gennaio di tre anni fa, agli Archi, e l’uomo adesso è a processo per violenza sessuale aggravata, minacce aggravate e violenza privata aggravata. Nell’abitazione vivevano più famiglie, tutte bengalesi, ciascuna in una stanza. Il giorno incriminato la vittima, una giovane bengalese, arrivata da un giorno in Italia, con la figlioletta di due anni, per ricongiungersi con il marito che lavorava come operaio, era rimasta nella stanza da sola perché il coniuge quella sera doveva lavorare.

Con lei c’era anche la bambina. Il 38enne, anche lui del Bangladesh, sarebbe entrato improvvisamente nella loro camera tentanto un approccio con la 27enne. Lei lo aveva rifiutato ma l’uomo l’avrebbe bloccata saltandole addosso. Poi si sarebbe sdraiato sopra di lei, mentre nel lettino accanto dormiva la bimba di due anni.

Con le mani il 38enne avrebbe tenuto ferma la testa della connazionale per baciarla ripetutamente nonostante il suo rifiuto. Per liberarsi dalla morsa la donna ha finto di assecondarlo e come lui ha allentato la presa lei è scappata dalla camera, portandosi dietro la figlia in braccio. Mentre correva via avrebbe gridato aiuto uscendo fuori sul pianerottolo. L’uomo l’avrebbe seguita tentando anche lì un secondo approccio sessuale. Il bengalese l’avrebbe presa per un braccio e fatta rientrare in casa con la forza, chiudendo a chiave il portone della palazzina in modo che la 27enne non poteva uscire.

Una volta che l’aveva chiusa in trappola l’avrebbe minacciata di farla fuori se riferiva qualcosa. Le urla della donna infatti avevano portato i vicini a chiamare la polizia. Arrivati gli agenti lei aveva chiamato anche il marito riferendo quello che era successo. Dopo i fatti ha sporto denuncia e il procedimento è arrivato in tribunale, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi.

La vittima ieri si è costituita parte civile con l’avvocato Pietro Sgarbi. L’imputato è difeso dall’avvocato Matteo Giampieri. L’udienza è stata rinviata per sentire i primi testimoni al 1 giugno prossimo.

mar. ver.