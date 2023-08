"Donne che vestono d’ortica", Laura Calderini presenta il suo libro

Continuano gli appuntamenti del festival multidisciplinare di Castelbellino arte. Stasera alle 21.30 alla terrazza Camerini del centro storico lo spettacolo - presentazione del libro "Donne che vestono d’ortica" di Laura Calderini, la scrittrice di Orvieto "artigiana della scrittura".

Oltre all’autrice sarà presente l’attrice teatrale Beatrice Beltrani che si esibirà in un monologo, tratto dal racconto di una delle protagoniste del libro. "L’ortica – spiega l’autrice – è un’erba speciale. Ha sulle foglie dei grandissimi peluzzi per proteggersi. Pizzicando chi la tocca. La stessa caratteristica dei personaggi del libro: sette donne intelligenti del passato che, protette dal loro vestito di ortica hanno gareggiato con gli uomini nella letteratura, nell’arte, nella medicina e nella scienza, riuscendo a emergere nonostante le difficoltà". Spettacolo e letteratura si uniscono per creare profonde suggestioni.