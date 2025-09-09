Donne picchiate in un kebab. Un marocchino sotto accusa

Un litigio, avuto due settimane prima con una cameriera di un bar di piazza del Papa, innesca un’aggressione all’interno di un negozio di kebab. Vittime tre donne e una minorenne. Sarebbero state prese a calci e pugni da un 34enne di origine marocchina, residente ad Ancona. L’episodio risale al 14 giugno dello scorso anno e ha portato a processo lo straniero accusato di lesioni aggravate. Ieri mattina la prima udienza davanti alla giudice dove l’imputato si è presentato difeso dall’avvocato Andrea Bordoni. Stando alle accuse l’uomo, la notte del 14 giugno, è entrato nel kebab di via Carducci, a pochi passi da piazza Roma. All’interno c’erano la cameriera di un bar di piazza del Papa, 38 anni, di origine peruviana, con due amiche di 33 e 25 anni e la sorella minore di quest’ultima, appena 13enne. Erano andate a mangiare un kebab dopo il lavoro della cameriera. Quando l’imputato è entrato ha riconosciuto la 38enne con cui aveva avuto uno screzio tempo addietro. Il marocchino una sera sarebbe stato molesto nel locale e la donna lo aveva allontanato. Quando l’ha vista nel kebab avrebbe iniziato ad insultarla poi le avrebbe morso un braccio e dato un pugno in faccia. Con la stessa mano avrebbe impugnano un coltellino con il quale voleva colpirla. L’intervento della 33enne, che ha sferrato un calcio per far aprire la mano all’uomo, ha disarmato il 34enne che per tutta risposta avrebbe preso a botte anche l’amica della barista. Il marocchino avrebbe dato un calcio alle ginocchia anche della 13enne. In due sono finite in ospedale, la barista, con 10 giorni di prognosi perché ha riportato policontusioni da percosse e trauma facciale, e la minorenne con 5 giorni di prognosi. Al kebab poi erano arrivati i carabinieri. L’imputato aveva sostenuto che l’aggredito era stato lui e le donne gli avevano rotto gli occhiali da vista, gli avevano spezzato una catenina e lo avevano graffiato al collo. ma.ver.