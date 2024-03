Donne e sport, Sirolo primo comune marchigiano a firmare la carta etica

Sirolo, 17 marzo 2024 - Si è tenuto al teatro Cortesi di Sirolo il convegno “Donne e sport, la lunga strada verso la parità”, organizzato dal Soroptimist Club di Ancona e dalla Sezione Ancri di Ancona in collaborazione con il Lions Colle Guasco, con il patrocinio del Comune di Sirolo, cui hanno partecipato autorità militari e civili, numerosi soci dei club e altrettanti cittadini che condividono pari obiettivo.

Gli interventi, presentati da Cinzia Nicolini, Presidente del Soroptimist Club di Ancona e della Sezione Ancri di Ancona, e da Andrea Carloni, Presidente giornalisti sportivi Marche, sono stati effettuati da Assunta Legnante, campionessa mondiale paralimpica lanci, Barbara Rossi, direttore sportivo Roma Volley, Federica Sileoni, componente nazionale paralimpica equitazione, Valentina Vezzali, campionessa mondiale scherma e Fabio Santelli, presidente medici sportivi Marche. Con l’evento è stato centrato l’obiettivo di promuovere il valore dello sport, recentemente sancito anche dalla Costituzione Italiana, come occasione di integrazione, educazione e rispetto; di promuovere i benefici dell'attività fisica in termini di benessere, in particolare in una prospettiva di genere e legato alle diverse fasi della vita.

Al termine dell’incontro è stato firmato il protocollo d'intesa tra l'Ancri, nella persona del presidente Nazionale, avvocato Antonello De Oto, e l'Assist, l’associazione nazionale atlete, nella persona della delegata regionale Margherita Santicchia. Il Comune di Sirolo, rappresentato dal sindaco Filippo Moschella e dall'assessore allo Sport Pietro Baldini, ha approvato l’adozione della carta etica dello sport, per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport in tutto il territorio comunale, operando nell'applicazione della carta etica in sinergia con le associazioni e le società sportive locali. Sirolo è il primo comune delle Marche ad averlo fatto.