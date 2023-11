Donne, violenze in aumento. Sono italiane e coniugate

Dalla Spiaggia di velluto parte la campagna nazionale per dire #stopaifemminicidi e per una nuova cultura della parità di genere. Ieri pomeriggio all’Auditorium San Rocco la Fidapa Bpw Italy Senigallia ha lanciato il progetto "Io non ho più paura" per la sensibilizzazione contro la violenza di genere che ha visto riuniti istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, società civile e tantissimi cittadini.

"I continui eventi di cronaca ci dicono che la strada è ancora in salita e c’è molto da lavorare - ha detto la presidente Giulia Mancinelli -. Dobbiamo fare rumore per muovere le coscienze e per un nuovo modello culturale di approccio alla parità di genere". L’evento, patrocinato dal Distretto Centro, dal Comune di Senigallia, dalla Consulta del Volontariato e della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Marche, ha visto una prima parte dedicata all’illustrazione dei dati relativi alla diffusione del fenomeno della violenza sulle donne nel territorio, agli strumenti in essere per contrastarlo e un focus sul Codice Rosso convertito in legge l’altro giorno.

Sono intervenute la dott.ssa Alessandra Alessandroni, Giudice Onorario del Tribunale di Ancona e membro della Commissione Regionale Pari Opportunità, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia Capitano Felicia Basilicata e la dott.ssa Orietta Candelaresi del Centro Antiviolenza Territoriale con la testimonianza di Stefania Palazzesi, protagonista di un percorso di rinascita dalla violenza e oggi imprenditrice di successo.

La Fidapa Senigallia, con il patrocinio della Fidapa Bpw Italy, ha presentato il Manifesto #Stopaifemminicidi", un decalogo di azioni e affermazioni da riproporre sui social network, come un grande catena mediatica, ogni volta che accade un femminidicio, e lo spot "Io non ho più paura" per la regia di Lorenzo Cicconi Massi e con la voce di Catia Urbinelli che può essere condiviso dal canale youtube della Fidapa.

Il capitano Basilicata ha sottolineato come l’Arma è al fianco delle donne grazie a un numero sempre maggiore di donne carabinieri: chi si rivolge ai carabinieri viene accolto accolto in una stanza protetta, chiamata "la stanza dell’ascolto". La comandante ha spiegato come le richieste di aiuto per maltrattamenti sono sempre in ambito familiare. Sul fronte dei numeri è emerso durante l’incontro come le denunce per violenza sono aumentate nel 2022. La Alessandroni ha rimarcato come in tutto 705 contro le 663 dell’anno precedente. Si sono rivolte ai Cav soprattutto donne italiane (71%), coniugate o unite civilmente (40,3%), con un’età compresa tra i 30 e i 59 anni (75%) e con una occupazione (58,6 per cento).

Il sindaco Olivetti ha concluso come sia necessario arrivare "un cambio di mentalità".