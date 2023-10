Dopo 20 anni di inferno. Uccide l’ex moglie a coltellate. Poi dice alla figlia minorenne:: "Adesso chiama i carabinieri"

Esce di casa in piena notte, sale in auto con il braccialetto elettronico indosso, su una mano il coltello, sull’altra le chiavi di casa dell’ex moglie che stava dormendo nella casa dove vive con la figlia sedicenne in via Don Ciccolini, alla periferia di Cerreto d’Esi. Lui, Franco Panariello, operaio metalmeccanico di 55 anni, voleva chiedere un chiarimento, con il coltello in pugno lasciato dopo il delitto nell’area vede esterna del condominio dove ha atteso i carabinieri per farsi arrestare.

Sono le 3, pochi istanti, una lite furibonda e il rumore sordo di 15 coltellate affondate nel corpo di Concetta Marruocco, infermiera professionale all’ospedale di Matelica. La donna, 53 anni originaria di Torre del Greco come il marito, ma da molti anni a Cerreto d’Esi, non ha potuto difendersi in alcun modo. Svegliata di soprassalto anche la figlia 16enne già vittima di maltrattamenti come la madre, da parte del killer che, per questo aveva un processo in corso e il braccialetto elettronico. Lui con le mani insanguinate avrebbe detto alla figlia: "Ho fatto un casino… chiama il 112". Sarebbe stata lei a chiamare i soccorsi ma, all’arrivo dei sanitari, per la mamma ormai non c’era più nulla da fare. Troppo il sangue perduto. Lui inizialmente avrebbe pensato di averla ‘solo’ ferita.

I carabinieri sopraggiunti hanno trovato Panariello nel cortile dove avrebbe lasciato il coltello, in mezzo al prato. Li aspettava. Sarebbe stato lui stesso ad indicare dov’era l’arma del delitto, senza opporre resistenza al fermo e poi all’arresto. La coppia era in fase di separazione e mentre Concetta Marruocco viveva nell’appartamento di via Don Pietro Ciccolini, il killer abitava nella frazione di Cancelli a Fabriano. I due vivevano a distanza perché per Panariello "c’era la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie – spiega il suo avvocato Ruggero Benvenuto che ha assistito l’uomo in caserma dove è stato interrogato dal pm Paolo Gubinelli – con la misura del braccialetto elettronico. C’è allora da capire cosa sia accaduto. Se sia scattato l’alert e chi doveva controllarlo. In ogni caso lui è stato molto collaborativo. Ha chiesto alla figlia di chiamare le forze dell’ordine e l’ambulanza, dopodiché ha atteso il loro arrivo sotto casa. Ultimamente aveva chiesto di essere seguito e si era rivolto a uno psichiatra dell’ospedale di Fabriano, ma non so dire se assumesse dei farmaci".

Secondo le prime ricostruzioni il killer venerdì sera si sentiva poco bene così è andato al pronto soccorso per accertamenti visto che un mese fa avrebbe avuto un infarto. I sanitari non avrebbero riscontrato criticità e lo hanno dimesso. Tornato a casa però l’uomo non riusciva a dormire. Si è alzato, ha trovato un vecchio mazzo di chiavi di casa della moglie da cui si stava separando. Il resto è cronaca, un delitto che somiglia a molti altri consumati nella separazione tra coniugi o fidanzati. Il killer è stato portato a Montacuto. È accusato di omicidio volontario pluriaggravato ma potrebbe essergli contestata anche la premeditazione. Venti anni di inferno per Concetta, venti anni di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate accuse per le quali l’uomo era a processo. Una vicenda per la quale l’uomo era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento con obbligo del braccialetto elettronico. E le coltellate sono state così il tragico epilogo di una storia di abusi e violenze durata oltre 20 anni, dal 2002 fino ai primi mesi del 2023, ben nota a Cerreto d’Esi, tanto che la famiglia era seguita dai servizi sociali e sanitari, finché Concetta lo scorso marzo è riuscita a ribellarsi, chiedendo aiuto ad un centro antiviolenza di Fabriano e denunciando il marito-padre-padrone. A settembre in un’aula del Tribunale di Ancona, la donna ha ricostruito questi 20 anni infernali: botte, insulti, offese continue, mobili fatti a pezzi durante gli scatti di ira. Ma anche le mani dell’uomo che le hanno stretto il collo fino quasi a strangolarla e poi anche violenza sessuale quando lui era ubriaco.

"Concetta Marruocco era nostra associata – evidenzia Luca Talevi per la Fp Cisl Marche – Sapevamo della situazione familiare drammatica che perdurava da anni, e grazie all’apporto della collega Paola Ticani di Macerata, le siamo state vicino. Concetta era una donna coraggiosa che aveva avuto il coraggio di denunciare e accettare di vivere per un periodo presso una struttura protetta, indossando braccialetti elettronici lei e la figlia. La collega Ticani conserva un messaggio in cui dopo questo periodo le scriveva che ‘finalmente’ tornava a casa".