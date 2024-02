Dopo 4 anni riapre la mensa dei poveri

Oggi riapre la mensa della domenica del Centro di Solidarietà di piazzale della Vittoria, chiusa quattro anni fa a causa della pandemia. Nessuno avrebbe mai immaginato che per tornare alla normalità sarebbero serviti quattro anni. Ma finalmente, in tempo di Quaresima, torna quella che per i senigalliesi è sempre stata una realtà che ha un grande valore di socialità e di condivisione. I poveri sono in aumento: nel 2022 si sono rivolte al centro di accoglienza di Caritas 232 persone, mentre per il 2023 il numero è di circa 700. Alla tavola della mensa, infatti, in tutti questi anni, si sono sedute persone di ogni tipo, senza fissa dimora, stranieri, uomini divorziati rimasti soli, pensionati, persone con fragilità diverse ma alla ricerca, quasi sempre, di un momento di serenità e di "senso della domenica". Un modo per restituire a tutti un po’ di normalità, in un periodo economicamente difficile per le famiglie, anche per quelle monoreddito. "La povertà sta aumentando – spiega Giovanni Bomprezzi, presidente Fondazione Caritas – la ripresa post Covid non c’è stata, il caro bollette, l’inflazione galoppante e la difficoltà a sottoporsi a un controllo con il Servizio sanitario nazionale stanno mettendo a dura prove tante famiglie. Il trend è cambiato, ora a richiedere aiuto è anche chi lavora, ma che a causa dell’aumento dei mutui o del caro affitti, degli aumenti legati alle bollette, non riesce più ad arrivare a fine mese. Una condizione che crea malcontento perché oltre a lavorare, non solo non si riesce a fare altro, ma nemmeno a sopravvivere".

Dietro alla mensa della domenica, che dalle 12.30 permetteva a chiunque suonasse il campanello di entrare e mangiare un pasto caldo e cucinato con amore dai volontari, c’era una grande organizzazione che vedeva coinvolte tutte le parrocchie della diocesi, che a turno mettevano a calendario la loro disponibilità in cucina.

Piano piano ripartirà tutto a regime, per ora l’appuntamento sarà una domenica al mese, l’ultima: oggi e poi, in via eccezionale, a causa della coincidenza con la Pasqua, il 24 marzo. Oggi a cimentarsi in cucina saranno un gruppo di Chiaravalle e la parrocchia di Marina di Montemarciano. Ma la mensa in piazza della Vittoria a Senigallia, grazie a volontari e volontarie, offre pasti e cene tutti i giorni ai propri ospiti, insieme ai numerosi altri servizi che Caritas propone alle persone più vulnerabili.

Silvia Santarelli