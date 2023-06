Dopo 50 anni dal diploma al Classico

Una rimpatriata a 50 anni dal diploma di liceo Classico. Tra gli ex studenti anche la prof Costantina Marchegiani già preside dello stesso Liceo Vittorio Emanuele II e presidente di Italia nostra, il noto virologo Massimo Clementi e l’ex assessore Roberto Renzi. "Nei giorni scorsi finalmente ci siamo incontrati – spiega Costantina Marchegiani - noi ex studenti della classe VB del Liceo Scientifico, maturità anno 1970. L’’idea era nata per festeggiare i 50 anni dal diploma ma la pandemia ha allungato l’anniversario a 53. Sempre festa è. Siamo ritornati nella nostra classe, al secondo piano dell’attuale sede del liceo Classico Vittorio Emanuele di Jesi, dopo aver incontrato il dirigente Floriano Tittarelli. Voglio ricordare che, cinquanta anni fa, esisteva il Classico, con sezioni scientifiche. Diversi tra i presenti sono stati docenti. Tanti i medici e gli ingegneri. Insomma, ciascuno ha dato il suo contributo per la crescita della nostra società. In alcuni casi abbiamo ritrovato le stesse persone con le loro passioni ma non sono mancate novità: abbiamo scoperto un sommelier e un quasi chef. Non potevamo non ricordare anche qualche nostro compagno che ci ha lasciato e i nostri docenti e i dirigenti di allora: il prof. Mammana e il prof. Molinelli.