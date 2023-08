Dopo Amazon, ecco il Bignamini in via Murri

Altro importante insediamento in città. Dopo il colosso americano Amazon, ad approdare in città potrebbe essere il centro di riabilitazione Bignamini: dovrebbe costruire un edificio da 6mila metri quadrati che ospiteranno anche 70 posti letto. Il progetto c’è già e l’ampia area individuata, di quasi 14mila metri quadrati è poco distante dall’ospedale Carlo Urbani in via Murri, su un terreno comunale. Prevista a breve la stipula di un contratto preliminare di vendita con la Fondazione Don Gnocchi che dovrebbe pagarlo un milione e 60mila euro. Un altro gruzzolo importante dopo gli oneri di urbanizzazione Amazon per il Comune di Jesi. Quell’area era già stata posta all’asta alcune volte dal Comune ma non erano stati trovati gli acquirenti. Ora invece c’è un progetto di grande respiro: la proposta d’acquisto della Fondazione Don Gnocchi, è arrivata il mese scorso in piazza Indipendenza e la giunta nei giorni scorsi ha deciso di accettarla. L’accordo tra il Comune di Jesi e la Fondazione Don Gnocchi c’è già. L’iter è ancora all’inizio: si stipulerà un preliminare condizionato mentre si procederà con il definitivo dopo la presentazione dell’istanza al Suap per l’ottenimento del permesso a costruire e l’autorizzazione al trasferimento nel centro dell’attività sanitaria. La fondazione ha annunciato il massimo impegno per la realizzazione di questo importante progetto. Anche le tempistiche sono piuttosto stringenti.

Si prevede di arrivare alla conclusione delle procedure e alla firma del contratto definitivo entro marzo del prossimo anno. Si tratta "di una vendita dell’area – rimarca la giunta Fiordelmondo - in favore della fondazione Don Gnocchi, per trattativa diretta, essendo l’offerta d’acquisto pari al valore economico a base dell’asta andata deserta. La fondazione Don Gnocchi ha intenzione di utilizzare l’area per il proprio centro di riabilitazione Bignamini realizzando una struttura di 6mila mq con dotazione di circa 70 posti letto. La destinazione urbanistica dell’area consente la realizzazione di tale struttura". Il centro Bignamini è stato affidato alla fondazione Don Gnocchi dalla Diocesi di Ancona-Osimo nel 1989. Negli anni, spiega la struttura, ha ampliato il proprio campo di azione sia nell’ambito della cura e riabilitazione delle patologie dell’età evolutiva, che è stato sin dall’inizio il carattere distintivo dell’attività, sia in quello dell’adulto, grazie anche all’acquisizione di nuove strutture territoriali e all’apertura di ulteriori unità residenziali. Il centro vanta già 7 presidi ambulatoriali e un servizio riabilitativo domiciliare.

Sara ferreri