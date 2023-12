Dopo aver maltrattato la compagna le tira una sigaretta: condannato

All’inizio della convivenza erano litigi per motivi banali dove il compagno l’avrebbe presa a spinte e schiaffi poi le percosse sarebbero state quasi mensili. L’uomo, un siciliano di 35 anni, residente nello jesino, non si sarebbe regolato nemmeno dopo la nascita della loro bambina. Dopo due anni di vita insieme la compagna, di 28 anni, ha deciso di lasciarlo ma le condotte violente sono aumentate. Stando alle accuse, che hanno portato a processo il 35enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, l’imputato gli avrebbe tirato un telecomando in testa rompendole gli occhiali e ferendola a un occhio. Una scheggia delle lenti andate in frantumi si era infilzata nella palpebra procurandole un trauma cranico facciale e uno oculare all’occhio destro, per una prognosi di dieci giorni. In un’altra occasione, incontrandola in discoteca al Miami le aveva lanciato addosso un mozzicone della sigaretta ancora acceso. La parte incandescente era finita sui capelli della 28enne, bruciandone un pezzettino. Ieri è arriva la sentenza per il 35 enne, davanti al giudice Pietro Merletti del tribunale di Ancona. L’uomo è stato condannato a due anni e un mese di reclusione, senza sospensione della pena. Era difeso dall’avvocato Giacomo Curzi. II giudice ha riconosciuto la tentata lesione aggravata dall’utilizzo del materiale corrosivo, per via della sigaretta che avrebbe tirato addosso alla vittima. I maltrattamenti sono iniziati nel 2014, quando la coppia è andata a convivere insieme. Dopo un anno è nata la loro bambina. A gennaio del 2016, mentre si trovavano a casa, è scoppiato un litigio durante il quale il siciliano avrebbe colpito la compagna lanciandole addosso un telecomando della televisione che le ha ferito l’occhio. A ottobre del 2016 ha deciso di lasciarlo e lui ha continuato a perseguitarla. Un giorno si è presentato a casa di lei pretendendo di vedere la figlia. Era tarda sera e la ex lo ha mandato via. Lui l’avrebbe minacciata così: "Ti ammazzo, hai finito di vivere te e la tua famiglia, ti porto via la bambina". Un mese dopo si è presentato dalla 28enne e dopo averle messo le mani al collo (riportò 7 giorni di prognosi) l’avrebbe accusata di avere altre relazioni. L’episodio della sigaretta risale a febbraio del 2017. A giugno dello stesso anno un’altra minaccia di morte dove le suggeriva di chiamare la polizia.

ma. ver.