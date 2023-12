Dopo Facebook clonato il Whatsapp del sindaco

Dopo il profilo Facebook anche Whatsapp finisce ko per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Nel mirino il numero telefonico personale dell’avvocato Fiordelmondo, così come nei mesi scorsi era stato clonato il suo profilo Facebook, non quello istituzionale. Di qui la necessità per lui di disinstallare il programma di chat e scambio file oggi utilizzatissimo. "Mi tocca una comunicazione di servizio, anche in vista del periodo natalizio – ha scritto ieri il primo cittadino dalla sua pagina Facebook personale -. Alcuni giorni fa ho probabilmente subito un attacco informatico sul mio numero telefono personale e da quel momento non ho più la disponibilità di WhatsApp. Non è il primo episodio ma tant’è (il riferimento e alla precedente clonazione del suo profilo Facebook dove da avvocato era diventato ‘avvocado’ndr). Mi scuso pertanto con chi mi avesse scritto e non abbia poi avuto alcun riscontro. Il motivo è quello. Da qui in avanti, fino a che le cose non saranno più chiare – conclude - per chi volesse si torna ai cari vecchi sms".