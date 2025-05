Dopo gli scontri. Arrestato e già libero l’ultrà dei Dorici

Arrestato e subito rimesso libero il tifoso dell’Ancona calcio Nicolò Giommi, 23 anni, anconetano che due anni fa era rimasto ferito da un colpo di pistola sparato dall’ormai ex poliziotto Alessandro Giordano. Insieme a due ultras del Giulianova il 23enne era finito in manette martedì (un arresto in differita), dopo gli scontri tra tifoserie rivali avvenuti domenica sulla rampa di uscita del casello autostradale di Mosciano, nel teramano. Avrebbe tirato una bottiglia di vetro contro gli avversari e brandito un’asta portabandiera. Era accusato di rissa e possesso di oggetti atti ad offendere. Il suo volto appare nei video della Digos di Teramo intervenuta per sedare lo scontro. Giommi è stato riconosciuto anche per due tatuaggi. La gip Sonia Piermartini non ha convalidato l’arresto e nemmeno la misura dei domiciliari con braccialetto chiesta dalla Procura. Mancavano le indicazioni "delle ragioni di sicurezza e incolumità pubblica che hanno impedito di procedere all’arresto in flagranza – ha motivato la giudice – e quelle che impediscono di procedere straordinariamente con l’arresto differito" come invece è avvenuto. La gip ha dichiarato poi l’incompetenza territoriale trasmettendo gli atti al tribunale di Teramo che si occuperà del proseguo giudiziario. Per gli scontri a Mosciano ci sono anche 16 tifosi dorici denunciati a piede libero.