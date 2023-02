"Dopo i danni la beffa Ma ora riapro il bar"

Prima l’ondata di piena del Misa, poi la richiesta di andarsene dal suo locale. Dopo il danno la beffa, ma ora Asmir Seric rivede la luce e oggi riaprirà a Pianello il suo bar seriamente lesionato dall’alluvione con una novità: "Il nuovo bar avrà una sede diversa, ma sempre al Pianello e non troppo distante da dove era prima. Ci sono stati dei problemi con la vecchia proprietà purtroppo, ma adesso penso a riprendermi la vita e il lavoro". Seric, origini bosniache ma in Italia e nelle Marche dal 1997, negli ultimi sei anni ha gestito il bar e ristorante Gatto Nero Gatto Bianco a due passi dal fiume esondato la sera del 15 settembre scorso. Nei giorni successivi alla tragedia l’imprenditore aveva ricevuto una lettera dalla proprietà dei muri e dell’intero edificio: "Mi comunicavano, con effetto immediato, la risoluzione del contratto di locazione. Una mazzata. Ho subito danni ingenti, dalle strutture esterne agli arredi e agli impianti – afferma Seric – poi la tegola di vedermi buttato fuori dal mio bar. I danni alla struttura non erano irreversibili, io avevo un regolare contratto d’affitto e un accordo con il proprietario, morto durante l’alluvione, ma i suoi parenti hanno voluto così. Una decisione assurda, per questo siamo in causa. Intanto io penso a ripartire".