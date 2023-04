Dopo i lavori riapre il museo archeologico

Riaperto al pubblico il Museo Archeologico Statale di Arcevia dopo la chiusura per lavori di riallestimento. Il direttore della Direzione Regionale Musei Marche, Luigi Gallo, sottolinea che "Arcevia, situata nell’entroterra marchigiano, è una realtà nota, da più di un secolo, all’intera comunità scientifica italiana e internazionale. Il museracconta non solo la storia antica del territorio, ma è anche il simbolo di una vivace cultura locale: ospitato all’interno dell’ex convento di San Francesco del XIII secolo con affreschi del XVI secolo nel chiostro, espone parte della collezione in una elegante cornice che, grazie ad un restauro e ripristino delle originarie cromie settecentesche, crea un ambiente museale che dal passato è in continuo dialogo con il presente". Il Museo dal 20 aprile sarà aperto tutti i giorni con il seguente orario: lunedì, martedì, venerdì e sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00. Nei giorni festivi seguirà i seguenti orari di apertura: prima e seconda domenica del mese dalle 14.00 alle 19.00, altre domeniche e festivi dalle 8.30 alle 13.00 (info e prenotazioni: [email protected]; tel. 07319622)