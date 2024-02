Dopo i Simple Minds arrivano i Pooh

I Pooh tornano in concerto a Senigallia, lo spettacolo è in programma il 3 luglio alle 21 in piazza Garibaldi. Era nell’aria la notizia di un altro grande concerto: a farlo presagire, la richiesta di mantenere l’allestimento del palco dei ’Simple Minds’, in concerto il 1 luglio in piazza Garibaldi, fino all’8 luglio.

A sorpresa potrebbe arrivare un terzo concerto per chiudere un inizio luglio con il botto per la ’Spiaggia di velluto’, che vedrà la partenza della staagione estiva con l’Rds Summer Festival, evento che lo scorso anno ha riscosso molto successo.

I Pooh erano già stati in concerto a Senigallia al teatro La Fenice nel 2011, uno spettacolo che aveva entusiasmato gli 800 fortunati che erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto, tutti terminati in poche ore di prevendita. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, orfani di Stefano D’Orazio, sono pronti a far ballare il pubblico con i loro successi immortali. In settantadue ore a calcare il palco di piazza Garibaldi saranno due tra i gruppi più amati da tutte le generazioni. Quello dell’estate 2024 si preannuncia un calendario ricco di appuntamenti importanti che si aggiungeranno ai grandi eventi ormai consolidati come il Summer Jamboree.