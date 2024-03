Dopo il caso "Savoia": "Vogliamo una scuola a misura di studente. Non siamo solo voti"

Giovani fragili, ma "noi non siamo un voto. Serve una scuola a misura di studente". E spunta il manifesto. È questo il grido che hanno lanciato svariate decine di studenti, ieri, alle 15, durante la manifestazione di piazza Roma. La lista universitaria Gulliver, tramite la sua presidente, Veronica Barlassina, si è fatta promotrice ancora una volta dell’importanza della salute mentale tra i banchi di scuole e università. È passato quasi un mese dal tragico episodio che ha sconvolto Ancona: " Il 17 febbraio, al Savoia Benincasa uno studente ha pensato fosse meglio togliersi la vita piuttosto che continuare a sostenere il peso delle aspettative di una società sempre più esigente e sempre meno incline all’ascolto delle necessità del singolo – dicono dal Gulliver - Siamo immersi in un sistema dell’istruzione aziendalistico, che fa dell’efficienza e della produttività i suoi capisaldi e promuove una soffocante gara al risultato. Il movimento ´scolasticamente sani´ nasce dall’esigenza degli studenti di discutere dei problemi di stigmatizzazione della salute mentale nelle scuole e di questioni più generali. La criticità della situazione ci ha spinti ad organizzare vari momenti di scambio e di confronto".

"E ora – evidenzia Barlassina – abbiamo deciso di scrivere insieme un manifesto per la salute mentale che incarna una visione del mondo scolastico completamente agli antipodi rispetto alla scuola del merito. Che, trovando le sue radici nel classismo, crea disparità, competizione e aumenta la pressione sulle prestazioni contribuendo ad accrescere le disuguaglianze che lacerano da anni l’istruzione pubblica. Vogliamo un’estensione strutturale dell’assistenza psicologica, un maggiore coinvolgimento della rete dei servizi socio-sanitari territoriali e particolare attenzione alla prevenzione. È necessario predisporre un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante, attraverso cui individuare in anticipo situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché a situazioni di devianza, quali (cyber)bullismo. Vogliamo spazi nelle scuole per esprimere sé stessi in contesti che esulano dallo studio. Rivendichiamo la necessità di spazi di aggregazione cittadini per giovani". Sì alla "costante formazione dei docenti", ma anche all’implementazione di carriere alias: "La nostra generazione è estremamente fragile, instabilità e incertezza del futuro sono le nostre prospettive. La salute mentale non è un capriccio ma un diritto da tutelare. La scuola non è solo nozioni, verifiche ed interrogazioni, noi non siamo un voto", rimarcano.

Nicolò Moricci