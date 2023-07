Dopo il Covid fa il suo ritorno la Festa dei nonni

Dopo gli anni del Covid e delle restrizioni per contenere la pandemia che hanno falciato praticamente tutti i momenti comunitari, si è tornati ad una vita relazionale normale anche nelle Residenze per Anziani. Ieri la Fondazione Mastai Ferretti ha organizzato la Festa dei nonni con la collaborazione di tutto il personale dipendente della Struttura e delle Animatrici di Polo9 che lavorano come intrattenitori degli Ospiti durante l’anno.

Coinvolti anche infermieri, Oss, personale della cucina, manutentori, tecnici della azienda agraria, volontari e poi musicisti e corpi di ballo.

I familiari hanno finalmente partecipato alla festa e sono stati insieme, in modo collettivo, con i loro cari e amici, fatto questo che non si è più fatto per i noti problemi dovuti all’emergenza sanitaria che tutti ci ricordiamo bene. Presenti alla festa nella Rsa anche il sindaco e il vescovo per un saluto iniziale agli ospiti della struttura, ai loro familiari e ai lavoratori. Quasi 200 ospiti erano attesi nel giardino di via Cavallotti e assieme a loro si sono vissuti dei momenti sereni per gli

anziani e di sollievo per tutti. Come da tradizione al termine del pomeriggio è stata organizzata una grigliata per la cena degli ospiti che si sono potuti trattenere, grazie

anche alla musica di Laura e Nando Mariani che hanno allietato tutti con canzoni di ieri e di oggi, facendo scendere qualche lacrima sui volti degli ospiti, ma anche dei familiari e dei collaboratori presenti.