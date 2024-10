Dopo il fine settimana di pioggia nuovi ristagni e pericolo zanzare

L’acqua caduta copiosamente nel fine settimana (specie sabato) in abbinamento ai ristagni che si sono formati al parco Carletti (dove sono presenti alcuni cantieri) fa scattare una disinfestazione contro le zanzare nella serata odierna. Dalle 20 alle 22, in particolare nell’area cani del quartiere Stadio, un’azienda specializzata interverrà con sostanze adulticide per scongiurare il proliferare degli insetti. "Si raccomanda ai residenti che hanno finestre affacciate o comunque vicine al parco di tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all’aperto durante la disinfestazione – avvertono dal Castello –. È inoltre opportuno evitare di transitare e sostare durante il trattamento. L’area cani non potrà essere utilizzata nelle sei ore successive al trattamento. Occorrerà attendere almeno due giorni prima di innaffiare i giardini vicini e prima di consumare ortaggi e frutta che crescono nelle aree adiacenti a quella interessata dall’intervento. Per informazioni si può contattare il referente Massimo Piermaria al numero 349.0844555". Come noto, però, l’acqua non ha creato soltanto pozze, ma soprattutto allagamenti, in questo caso a Castelferretti, seppure – rispetto all’alluvione del mese scorso – con conseguenze più ridotte. Ad ogni modo la comunità è tornata a vivere quelle ore di pioggia in allarme, specie per la fuoriuscita di acqua e fango scesi da Montedomini nella parte iniziale (cimitero) e terminale (stadio Fioretti) di via Tommasi e soprattutto per l’inondazione di alcuni campi della zona industriale di via del Consorzio, complici la piena del Liscia (oltre a quella del fosso dello Zocco). Ed è proprio sul canale del Liscia, dove confluiscono i fossi Cannettacci e San Sebastiano, che ieri il Consorzio di Bonifica – convocato d’urgenza sabato dal sindaco Stefania Signorini – ha inviato una ditta per l’avvio dell’operazione di pulizia di uno dei due argini. I lavori proseguiranno anche nella giornata odierna, sempre nella porzione dietro la ferrovia e lato Ancona International Airport. Tutto questo in attesa di quelle opere che l’amministrazione considera risolutive per ampliare il letto dei fossi San Sebastiano e Cannettacci, che saranno raccordati con le vasche d’espansione (a monte di Castelferretti) e proprio il Liscia (a valle). Un intervento da quasi 4 milioni di euro, il cui progetto è già stato approvato dalla Regione.

Giacomo Giampieri