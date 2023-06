Dopo il licenziamento Minaccia e perseguita gli ex datori di lavoro: arrestata una giovane

Era stata licenziata la scorsa estate da un esercizio pubblico e da allora si sarebbe resa protagonista di una serie di condotte persecutorie e diffamatorie nei confronti dei due titolari dell’attività e dei loro parenti: 22enne bengalese, residente ad Ancona, va agli arresti domiciliari. La giovane avrebbe pubblicato e inviato al compagno, al fratello, alla sorella della persona offesa una serie di messaggi ingiuriosi e minacciosi, attraverso i principali social network e con vari account aperti per l’occasione. All’esito dell’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura di Ancona, i poliziotti della questura hanno sottoposto la ragazza ai domiciliari. Dovrà rispondere dell’accusa di stalking, diffamazione aggravata e continuata. Ragioni che hanno disposto l’aggravamento della misura cautelare già in atto da febbraio del divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalle vittime e di comunicare con le persone offese.

Le minacce ricevute e gli atti persecutori avevano ingenerato nelle persone offese un grave stato di ansia che hanno portato a modificare le proprie abitudini di vita, in particolar modo negli spostamenti quotidiani. Nonostante l’emissione del provvedimento restrittivo, la donna aveva continuato a porre in essere le condotte persecutorie e diffamatorie nei confronti delle vittime tanto da costringerle a denunciare nuovamente i fatti alla Polizia. Dopo la segnalazione, ieri il gip ha aggravato la misura cautelare disposta in precedenza, sostituendola con gli arresti domiciliari presso la sua residenza.