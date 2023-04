"Dopo il palacongressi adesso riapriamo il teatro"

LORETO

Il palacongressi di via San Francesco d’Assisi ha riaperto dopo ben otto anni di chiusura. Un impianto unico nel suo genere in tutto il distretto a sud di Ancona, capace di ospitare 900 persone a sedere e con un palco molto ampio. La struttura era chiusa per inagibilità dal 2015, per la non corrispondenza alle normative sulla sicurezza. Il primo evento dopo questo lungo stop forzato si è tenuto lunedì scorso con gli Stati generali del Turismo organizzati da Confcommercio Marche e il Talent day con gli studenti del vicino Istituto Alberghiero di Loreto. Il sindaco Moreno Pieroni: "Siamo riusciti a riaprire questa struttura che è strategica e baricentrica per tutta la regione, come dimostra il fatto che la prossima settimana ospiterà un evento della Protezione civile Marche. Grazie alla commissione pubblico spettacolo che ha saputo coniugare le esigenze legate alla sicurezza con quelle della comunità che attendeva la riapertura dell’impianto, utile a caratterizzare la città anche per il turismo congressuale oltre a quello religioso. È così che ci piace dimostrare il nostro amore per Loreto: con i fatti". Poi l’annuncio del prossimo obiettivo da parte del primo cittadino: "Dopo aver restituito alla collettività l’ascensore inclinato, oggi ci riappropriamo del palacongressi e adesso avanti con il prossimo obiettivo, la riapertura del Teatro comunale al bastione entro l’avvio della stagione teatrale autunnale".