Dopo la batosta storica L’immobilismo del Pd e le crepe nella sinistra: così l’opposizione arranca

Sono passati oltre due mesi dalla batosta elettorale del capoluogo di regione e il centrosinistra, a partire dal suo maggiore azionista, il Pd, non sembra ancora essersi pienamente ripreso dallo choc. L’opposizione in consiglio comunale ha iniziato a muovere i primi passi e, nonostante la qualità degli argomenti prodotti in seno al dibattito consiliare, la quadratura del cerchio appare ancora lontana. Massimo Mandarano, (Gruppo Misto-Italia Viva) è una spina nel fianco: "Abbiamo alcune posizioni diverse rispetto ad alcuni punti programmatici, ma io non passerò mai nella maggioranza di centrodestra, lo dice la mia storia politica". Il coordinamento a sinistra con Altra Idea di Città è ben lungi dall’essere metabolizzato, con l’unico esponente del movimento Francesco Rubini, sempre impegnato a dare un colpo al cerchio, il centrodestra, ma anche uno alla botte, quel centrosinistra che non ha mai stimato troppo. Azione e il suo leader regionale, Tommaso Fagioli, a differenza di Mandarano, sembrano più coinvolti in un ottica di sistema che veda il nemico pubblico numero uno nella destra di governo, ma anche qui non sono da escludere futuri mal di pancia. Per ora l’asse portante della coalizione di minoranza si è cementato attorno al Partito Democratico e Ancona Futura, il movimento capeggiato dalla candidata sindaca alle recenti amministrative, Ida Simonella. Sono i due gruppi più numerosi (nove membri in due) a cui va affiancato anche Carlo Pesaresi di ‘Ancona diamoci del noi’. Col tempo le crepe interne verranno sanate e la capacità di fare opposizione migliorerà senz’altro, ma il vero nodo sul futuro del centrosinistra ruota attorno all’immobilismo traumatico del Partito Democratico anconetano. I conti per la sconfitta alle urne, la prima storica debacle della sinistra in città, non sono ancora stati fatti. Le riunioni dei circoli, le segreterie, le assemblee ai vari livelli territoriali tra giugno e soprattutto luglio non hanno portato a dare un taglio col passato e, al contrario, neppure l’intenzione di proseguire sul solco tracciato. A parte il cambio della guardia a livello provinciale, da Jacopo Falà a Thomas Braconi, per il resto non si muove nulla. Simone Pelosi, segretario comunale Dem, è ancora al suo posto e la decisione su cosa fare ieri, non domani, è stata rinviata al prossimo autunno. Tempo prezioso perso. Un partito spaccato che non sa voltare pagina a meno di due anni dalle elezioni regionali che, in teoria, dovrebbero ridare un senso alla coalizione di centrosinistra nelle Marche dove ormai a parte Fano, Pesaro, la Provincia e poco altro, non comanda più da alcuna parte. La segreteria anconetana Dem si è aggiornata per settembre e sarà fondamentale raggiungere un accordo, in maniera rapida, sulla linea da imboccare in vista della scadenza elettorale regionale. Da capire anche che ruolo avranno le civiche dell’ex candidata alle Comunali Ida Simonella, ‘Ancona Futura’, e Carlo Pesaresi con ‘Ancona diamoci del noi’ col suo interessante movimento che coinvolge anche molti giovani.

p.cu.