Dopo la denuncia scatta la chiusura per il Villy bar di via Villarey

Dopo la denuncia per droga scatta la chiusura per il Villy bar di via Villarey, in centro storico, a due passi dall’Università di Economia e Commercio. Una settimana fa erano stati i carabinieri, a fare un controllo perché il locale era frequentato da diversi pregiudicati. Era stata trovata della droga nella disponibilità della barista: hashish, marijuana e cocaina, in tutto 24 grammi. La barista, che è anche la titolare dell’esercizio pubblico, era stata denunciata a piede libero. Il questore Cesare Capocasa ha emesso ora un provvedimento di chiusura temporanea per il bare per 10 giorni. Dai successivi accertamenti fatti dalla questura infatti è emerso che il locale era diventato un luogo di ritrovo abituale di pregiudicati e per tale motivo è stato chiuso. Inoltre, la titolare è stata avvisata dalla polizia che in caso di recidiva potrebbe vedersi revocata definitivamente la licenza di somministrazione alimenti e bevande. Il bar, prima del controllo antidroga, aveva subito un incendio al suo interno, subito spento dai vigili del fuoco che erano intervenuti.