Dopo la festa di nozze il sindaco ripulisce il riso e i coriandoli

Cittadini poco attenti al decoro urbano e così a pulire ci pensa il sindaco. Sabato una coppia di sposi è stata, giustamente, festeggiata con il tradizionale lancio di riso misto a coriandoli plastificati all’uscita della Chiesa, ma poi nessuno si è premurato di pulire. E così, con tanto di scopa e paletta, ci ha pensato il sindaco in persona. Al primo cittadino in effetti si erano rivolti domenica mattina vari cittadini per protestare per la presenza dei residui dei festeggiamenti che tra l’altro rendevano pericoloso il passaggio di carrozzine e dei disabili nella rampa di accesso alla Chiesa. "Non ho avuto problemi a prendere scopa e paletta e sistemare, aiutato anche da un vigile urbano che passando di lì si è accorto di cosa stava succedendo -conferma Perticaroli- ma il punto è un altro. Serve più senso civico da parte di tutti". La questione è che sono sempre più frequenti le segnalazioni di cittadini che denunciano comportamenti incivili da parte di altri concittadini. "Purtroppo ci sono padroni che non raccolgono le deiezioni dei loro cani quando li portano a spasso, cani che urinano lungo le mura delle abitazioni, di notte vengono poste ciotole in strada per i gatti randagi e queste attirano anche i cinghiali e altri animali e poi è di due giorni fa i residui di una festa di compleanno lasciati sparsi ovunque nel nostro parco pubblico. Così non va bene".