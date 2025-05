Dopo la Fiera. Pavimento spaccato e macchie ovunque: ecco piazza Pertini

La Fiera di San Ciriaco è finita, i banchi del food se ne sono andati e sulla povera piazza Pertini restano i segni. I residui di cibo, olio, unto e così via bene evidenti a terra: uno scenario davvero di scarso decoro per un capoluogo. Una piazza mai amata e apprezzata dagli anconetani, poco considerata dagli amministratori se non per utilizzarla come luogo di eventi. Così è stato anche di recente con i quattro giorni della fiera di maggio, con piazza Pertini che ha ospitato i concerti e soprattutto l’area food, con una ventina di punti di ristoro. In quella piazza si poteva mangiare di tutto e si cucinava di tutto, ovviamente in una condizione di forte precarietà; i tanti clienti hanno poi contribuito a rendere l’area un grande ristorante, con le conseguenze del caso. Tanti i rifiuti lasciati e terra, spesso resti di cibo, taniche di olio usato per i fritti e così via.

Ieri lo scenario che si presentava, nonostante le piogge abbondanti degli ultimi due giorni, era quello di una serie infinita di macchie scure provocate dalle conseguenze delle ‘cucine da campo’. Un vero e proprio stillicidio, il colpo finale su una piazza ridotta in condizioni pessime. Al netto della fiera, piazza Pertini andrebbe certo ripensata, ma intanto curata e sistemata. Ci sono parti della pavimentazione spaccate, l’area vicino ai rinoceronti di Trubbiami presenta ondulazioni preoccupanti. Chiaramente l’uso vietato della piazza come parcheggio per veicoli di ogni genere ha finito con il produrre questo risultato. Il sindaco, Daniele Silvetti, ha detto di voler puntare molto sul recupero di piazza Pertini e lì ha organizzato, tra le altre cose, anche il concerto di Capidanno con Natalie Imbruglia; intanto il progetto di restyling è uscito dal piano triennale delle opere pubbliche.