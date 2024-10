Dopo la messa i consigli anti truffa

Stop alle truffe, dopo la messa arrivano i carabinieri. Nel borgo la festa della Lacrima e del tartufo è stata occasione per sensibilizzare la popolazione in danno degli anziani e non solo. Domenica mattina la locale stazione ha dapprima incontrato i fedeli che avevano assistito alla messa nella chiesa dedicata a San Gaudenzio, grazie alla collaborazione di don Francesco Berluti e poi i tanti visitatori della kermesse. I militari hanno utilizzato la stazione mobile. Il comandante della stazione, maresciallo maggiore Roberto Scarpone assieme all’appuntato scelto Antonio Caputo, oltre a dare consigli per non incappare nella rete dei truffatori, hanno invitato i più giovani a sensibilizzare genitori e parenti anziani. Distribuite le brochure del comando generale per prevenire le truffe. "È importante parlarne e denunciare – rimarcano dall’Arma -- Il rischio è che parte del fenomeno resti sommerso. Il senso di vergogna o il timore di possibili rimproveri da parte dei familiari potrebbe indurre le vittime e non denunciare. Riferire circostanze apprese anche confidenzialmente da chi ha subito una truffa o segnalare la presenza di persone sospette, può rivelarsi utile a contrastare e prevenire tali reati".

sa.fe