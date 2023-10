Dopo la pausa Gastaldello avvisa il suo Brescia: "La Ternana è una squadra molto pericolosa"

Dopo la sosta il Brescia si prepara ad affrontare la trasferta di Terni. Così Daniele Gastaldello nell’antivigilia della sfida del Liberati: "Affrontiamo una gara difficile: abbiamo studiato la Ternana, è una squadra molto pericolosa, soprattutto in casa. Non dovremo ripetere gli errori commessi nel periodo recente e iniziare la partita col piglio giusto".

Una missione quella del Brescia resa più complicata da qualche assenza pesante: "Sarà difficile recuperare Cistana e Fares - spiega il tecnico delle Rondinelle - . Ma il nostro modo di giocare non cambierà: chi è a disposizione si è allenato molto bene".

Non solo calcio. Daniele Gastaldello conosce bene Sandro Tonali, ci ha giocato insieme tre anni al Brescia. L’ha visto debuttare a soli 17 anni in serie B, prendere in mano la squadra l’anno dopo nella stagione che ha portato le Rondinelle in serie A. E’ stato il suo capitano e non riesce a spiegarsi come il centrocampista del Newcastle possa essere finito nello scandalo delle scommesse illecite: "Non ho sentito Sandro in questi giorni e non credo proprio che lo sentirò - dice l’allenatore del Brescia -. Mi dispiace molto, ho letto, sto guardando e cercando di capire, non mi va di commentare, sono cose molto personali. E’ stato un mio compagno di squadra, gli voglio bene, ha dato tanto per questa maglia, bisogna aiutarlo. Lui e gli altri. Se hanno sbagliato, pagheranno, ma non bisogna abbandonarli". C.T.