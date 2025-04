Dopo la scuola il nulla, l’abbandono nel destino

Ex Stracca, dalla chiusura della scuola al fallimento del progetto immobiliare: cronaca di un quarto di secolo tra degrado, abbandono e il sogno disatteso del primo condominio green di Ancona. Quando l’istituto scolastico di ragioneria ha chiuso i battenti nella sua sede storica di via Montebello (per unirsi assieme ad altri plessi e trasferirsi sotto Monte Dago, da qui il ‘Vanvitelli-Stracca-Angelini’) è iniziato il declino di quel plesso e di quell’area.

Siamo a due passi da piazza Pertini e dal centro, eppure per decenni l’edificio fatiscente tra via Curtatone, via Montebello, largo Donatori del Sangue è rimasto un vero e proprio buco nero nel cuore del capoluogo. Le sue stanze ammalorate rifugio per senza fissa dimora, ma anche per bande di ragazzini e gruppi dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Non si contano all’epoca, parliamo degli anni dall’inizio del terzo millennio fino al 2022 quando sono iniziate le demolizioni dell’ex Stracca, i blitz delle forze dell’ordine per stroncare il malaffare. I residenti della zona stanchi di questo degrado hanno iniziato a sperare che le cose potessero risolversi per sempre con l’avvio del cantiere per costruire il condominio di lusso, addirittura con un attico enorme con piscina.

Tutto svanito, meno il degrado in cui è destinata a restare l’area del cantiere. Se il cantiere non dovesse essere rilevato da altri soggetti privati a stretto giro di posta, l’area dell’ex Stracca rischia di restare abbandonata per tanti anni a venire.