Dopo la strage furti in autogrill

Tre mesi dopo la strage di Corinaldo la banda dello spray era tornata nelle Marche per compiere furti alla discoteca Mia di Porto Recanati. Nel tragitto per arrivare al locale da ballo si erano fermati in un Autogrill di Chiaravalle, l’area di servizio Esino Ovest, dove hanno rubato della merce in vendita: una bomboletta di schiuma da barba e una confezione di biscotti al cioccolato Mikado. Lo avrebbero arraffati dagli scaffali senza pagarli.

Era il 30 marzo 2019 ed era l’Autogrill era davanti a quello dove la notte dei morti della Lanterna Azzurra, quella tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, la banda si era fermata di ritorno nel Modenese e aveva incontrato anche il trapper Sfera Ebbasta (gli volevano rubare la collana d’oro dissero intercettati dai carabinieri durante le indagini). C’erano Ugo Di Puorto, Eros Amoroso (l’unico della banda morto prima del processo in un incidente stradale) e Raffaele Mormone. Con loro anche un quarto ragazzo, sempre del Modenese, di 29 anni, che è finito a processo per furto aggravato in concorso.

I carabinieri del Nucleo Investigativo, dopo i fatti della Lanterna, erano risaliti anche a quel furto ad opera della banda e le telecamere dell’Autogrill li avrebbero ripresi a rubare. Di Puorto e Mormone sono stati condannati per il fatto nel procedimento della Lanterna. Martedì il processo si è aperto con il comandante Antonio Saracino che aveva fatto le indagini.